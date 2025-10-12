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Produkcja zakończona
24PHT4032/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Przenośny i piękny — telewizor Philips 4000 został zaprojektowany tak, aby można go było zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Jego smukła konstrukcja i białe obramowanie sprawiają, że będzie świetnie wyglądał w każdym pomieszczeniu.
60 cm (24")
Telewizor LED
DVB-T/T2/C
Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Wiemy, że poszukujesz niewielkiego telewizora, którego wygląd dorównuje parametrom technicznym. Dlatego nasz zespół projektantów połączył elegancką ramę w wyrafinowanym białym kolorze z błyszczącym wykończeniem, w wyniku czego powstał nowoczesny telewizor dodający uroku każdemu pomieszczeniu.
Opinie
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.