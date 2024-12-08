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25M2N3200W/01
Poszerz swój horyzont gier
Chodzi nam o „piękną” szybkość. Ten monitor ma częstotliwość odświeżania 240 Hz i wyświetlacz 16:9 Full HD, dzięki czemu możesz grać w gry z prędkością w czasie rzeczywistym w towarzystwie wyraźnego i szczegółowego obrazu.
Evnia 3000
25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Podczas najbardziej intensywnych i wciągających gier akcji ultraszybka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę bez opóźnień. Ten wyświetlacz Philips odświeża obraz na ekranie do 240 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Zwłaszcza w dynamicznych grach, takich jak FPS i gry wyścigowe, częstotliwość 240 Hz zapewnia doskonałą płynność ruchu i wyrazistość obrazu. Na wyświetlaczu Philips 240 Hz dynamiczne sekwencje rozgrywki są pozbawione zacięć i efektu smużenia. Zapewnia to większe poczucie zanurzenia i realizmu w grze.
Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Opóźnienie wejścia to czas, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonego urządzenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie. Niskie opóźnienie wejścia skraca czas między wprowadzeniem polecenia z urządzenia a jego wyświetleniem na monitorze, znacznie poprawiając komfort grania w gry wymagające błyskawicznych reakcji. Jest to szczególnie ważne dla osób grających w szybkie, rywalizacyjne gry.
1.0
z 5
1
Opinia
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Wady
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Date of Use 2024-06-08
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Wartość czasu odpowiedzi równa SmartResponse
Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.