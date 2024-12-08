ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Poszerz swój horyzont gier
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Poszerz swój horyzont gier
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier
  • Poszerz swój horyzont gier

Gaming MonitorMonitor do gier Full HD

25M2N3200W/01

1

| (1) Opinia

Poszerz swój horyzont gier

Chodzi nam o „piękną” szybkość. Ten monitor ma częstotliwość odświeżania 240 Hz i wyświetlacz 16:9 Full HD, dzięki czemu możesz grać w gry z prędkością w czasie rzeczywistym w towarzystwie wyraźnego i szczegółowego obrazu.

Poznaj wszystkie korzyści

Poszerz swój horyzont gier

  • Evnia 3000

  • 25 (24,5″ / przekątna 62,2 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Ultraszybka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Ultraszybka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewniająca rozgrywkę praktycznie bez opóźnień

Podczas najbardziej intensywnych i wciągających gier akcji ultraszybka częstotliwość odświeżania 240 Hz zapewnia wyjątkowo płynną rozgrywkę bez opóźnień. Ten wyświetlacz Philips odświeża obraz na ekranie do 240 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Zwłaszcza w dynamicznych grach, takich jak FPS i gry wyścigowe, częstotliwość 240 Hz zapewnia doskonałą płynność ruchu i wyrazistość obrazu. Na wyświetlaczu Philips 240 Hz dynamiczne sekwencje rozgrywki są pozbawione zacięć i efektu smużenia. Zapewnia to większe poczucie zanurzenia i realizmu w grze.

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 0,5 ms — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Monitor Philips Evnia ze Smart MBR 0,5 ms skutecznie eliminuje smugi i rozmycie obrazu, zapewniając ostrzejszy i bardziej przejrzysty obraz w grach. Dynamiczna akcja i dramatyczne przejścia będą płynnie odwzorowane. Najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Opóźnienie wejścia to czas, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonego urządzenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie. Niskie opóźnienie wejścia skraca czas między wprowadzeniem polecenia z urządzenia a jego wyświetleniem na monitorze, znacznie poprawiając komfort grania w gry wymagające błyskawicznych reakcji. Jest to szczególnie ważne dla osób grających w szybkie, rywalizacyjne gry.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

1.0

z 5

1

Opinia

5
4
3
2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Wady

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Date of Use 2024-06-08

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  2. Wartość czasu odpowiedzi równa SmartResponse

  3. Smart MBR reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu Smart MBR użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  4. Smart MBR jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie trybu Smart MBR może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  5. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  6. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.