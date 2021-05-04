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Produkcja zakończona

Monitor LCD QHD

272B8QJEB/01

4.4

| (7) Opinie | 100% poleca ten produkt

Krystalicznie czysty obraz

Zapewnij sobie najlepsze narzędzie do pracy — 27-calowy monitor Philips Quad HD. Dzięki krystalicznie czystej rozdzielczości Quad HD zyskasz przestrzeń i ostrość obrazu potrzebne do wykonywania pracy. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Efektywne działanie gwarantujące maksymalną wydajność

Krystalicznie czysty obraz

  • B-line

  • 68,6 cm (27")

  • Quad HD (2560 x 1440)

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

1,074 miliarda kolorów gwarantuje płynną gradację i szczegółowość

1,074 miliarda kolorów gwarantuje płynną gradację i szczegółowość

10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,074 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

7

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor v dané třídě

Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.

Zalety

Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data użycia 2020-05-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data użycia 2020-05-04

28/07/2020

Україна

Україна

функції у іиробу супер

Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору

Zalety

приємний екран, великий і гарний

Wady

підставка трохи аби іншого формату

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 230B8QJEB РК-монітор

Data użycia 2020-03-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 230B8QJEB РК-монітор

Data użycia 2020-03-28

29/01/2020

România

România

Zweryfikowany kupujący

imagine extraordinara

Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri

Zalety

posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara

Wady

meniul trebuia mai simplu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data użycia 2019-12-29

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Data użycia 2019-12-29

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.