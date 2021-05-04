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Produkcja zakończona
272B8QJEB/01
Krystalicznie czysty obraz
Zapewnij sobie najlepsze narzędzie do pracy — 27-calowy monitor Philips Quad HD. Dzięki krystalicznie czystej rozdzielczości Quad HD zyskasz przestrzeń i ostrość obrazu potrzebne do wykonywania pracy. Funkcje takie jak Flicker-Free i LowBlue sprawiają, że praca przy monitorze nie męczy oczu.
B-line
68,6 cm (27")
Quad HD (2560 x 1440)
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,074 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
4.4
z 5
7
Opinie
100%
poleca ten produkt
sizemore
04/05/2021
Česká republika
Výborný monitor v dané třídě
Výběru LCD jsem věnoval hodně času. Primárně jsem se řídil cenou a pak k tomu hledal to nejlepší, co se dá vybrat. Je to tento monitor! Pracuji na malém plácku na rohovém stole - velikost a rozlišení tohoto LCD maximálně vyhovuje mým potřebám. Svit, jas, kontrast, podání barev - vše bezva. Nadstandardní možnost polohování ve výškově, náklon, rotace. Pro mě dostatečná portová vybavenost jak pro AV tak USB hub. Přes den na něm pracuji, večer hraji. Ať dělám, co dělám jsem víc než spokojený.
Zalety
Veškeré vlastnosti zobrazení, pivot, rotace, ovládání, USB 3.0 hub
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data użycia 2020-05-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data użycia 2020-05-04
28/07/2020
Україна
функції у іиробу супер
Такі монітори стоять у мене на роботі в лікарні: очі від нього не болять, не пересихають. завдяки можливості налаштуванню кольору
Zalety
приємний екран, великий і гарний
Wady
підставка трохи аби іншого формату
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 230B8QJEB РК-монітор
Data użycia 2020-03-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 230B8QJEB РК-монітор
Data użycia 2020-03-28
Cristian1972
29/01/2020
România
Zweryfikowany kupujący
imagine extraordinara
Recomand acet monitor pentru acasa la streaming,video,jocuri
Zalety
posibilitatea de ajustare a monitorului,imagine clara
Wady
meniul trebuia mai simplu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data użycia 2019-12-29
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Data użycia 2019-12-29
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Funkcja szybkiego ładowania jest zgodna ze standardem USB BC 1.2
Czas reakcji równy SmartResponse
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.