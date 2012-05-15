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Produkcja zakończona

Monitor LCD, podświetlenie LED

273E3LHSB/00

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Wspaniała rozrywka na dużym monitorze LED

Ten duży monitor LED 273E3 Full HD ze złączem HDMI i przyciskami dotykowymi pozwoli Ci zanurzyć się w świecie rozrywki

Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniała rozrywka na dużym monitorze LED

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

Technologia LED zapewnia naturalne kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p

Ekran LCD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080p

Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.

Funkcja HDMI zapewnia najlepsze wrażenia multimedialne

Funkcja HDMI zapewnia najlepsze wrażenia multimedialne

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt dobry, przydałaby się, dla moich zastosowań (rysunki), większa rozdzielczość.

Jak już wspomniałem przydałaby się w monitorach tej wielkości opcja z większą rozdzielczością. jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy wykonują rysunki dla celów zawodowych. Wadą jest również brak wersji polskiej Smart Control Lite. Również uważam słabym rozwiązaniem jest wyłącznik główny, który potrafi włączyć się sam w sposób niekontrolowany.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie