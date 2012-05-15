Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
273E3LHSB/00
Wspaniała rozrywka na dużym monitorze LED
Ten duży monitor LED 273E3 Full HD ze złączem HDMI i przyciskami dotykowymi pozwoli Ci zanurzyć się w świecie rozrywki
E-line
68,6 cm (27")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.
Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
lamisz
15/05/2012
Polska
Produkt dobry, przydałaby się, dla moich zastosowań (rysunki), większa rozdzielczość.
Jak już wspomniałem przydałaby się w monitorach tej wielkości opcja z większą rozdzielczością. jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy wykonują rysunki dla celów zawodowych. Wadą jest również brak wersji polskiej Smart Control Lite. Również uważam słabym rozwiązaniem jest wyłącznik główny, który potrafi włączyć się sam w sposób niekontrolowany.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED