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Produkcja zakończona
273E3QHSS/00
E-line
68,6 cm (27")
Wyświetlacz Full HD
Monitor LED AMVA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego podłużnie dopasowanego obrazu, która zapewnia niezwykle wysokie współczynniki kontrastu statycznego dla bardzo żywych i jasnych obrazów. Jest idealnym rozwiązaniem dla standardowych aplikacji biurowych jak i zdjęć, stron internetowych, filmów, gier i wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowy, niezwykle szeroki kąt o wymiarach 178/178 stopni, dzięki czemu obrazy są wyraźne nawet w trybie obracania o 90 stopni.
Ekran Full HD umożliwia osiągnięcie rozdzielczości panoramicznej 1920 x 1080 pikseli. Jest to największa rozdzielczość transmisji HD zapewniająca najwyższą możliwą jakość obrazu. Ekran jest w pełni przygotowany na rozwój technologii HD, dzięki obsłudze sygnałów 1080p z dowolnych źródeł, włącznie z najnowszymi technologiami (np. Blu-ray i nowoczesne konsole do gier HD). Ulepszone algorytmy przetwarzania sygnału w pełni obsługują wyższą jakość i rozdzielczość obrazu, co pozwala osiągnąć czysty obraz bez migotania, optymalną jasność i rewelacyjne kolory.
Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).
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