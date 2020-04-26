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  • Energy Label Europe B
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Energy Label Europe B
    Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
  • Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

Produkcja zakończona

Monitor LCD ze SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.8
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt
Wspaniały obraz LED o żywych kolorach
Ciesz się żywym obrazem w technologii LED wyświetlanym przez duży monitor marki Philips. Dzięki technologii SmartControl Lite i złączu HDMI to świetny wybór!
Poznaj wszystkie korzyści

Wspaniały obraz LED o żywych kolorach

  • V-line

  • 68,6 cm (27")

Technologia LED zapewnia żywe kolory

Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.

Łatwe dostrajanie parametrów wyświetlania dzięki SmartControl Lite

SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

26/04/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny monitor

Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

16/09/2017

Česká republika

Česká republika

Monitor 243v5lhab_00

Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

09/02/2020

România

România

E Philips

Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse