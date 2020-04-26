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Produkcja zakończona
273V5LHSB/00
V-line
68,6 cm (27")
Białe diody LED to półprzewodnikowe urządzenia, które osiągają pełną jasność szybciej, skracając czas rozgrzewania. Diody LED nie zawierają rtęci, co umożliwia ich ponowne przetworzenie i ekologiczną utylizację. Diody LED umożliwiają lepsze sterowanie podświetleniem LCD, zapewniając niezwykle wysoki współczynnik kontrastu. Doskonałe odwzorowanie kolorów to rezultat jednolitego poziomu jasności na ekranie.
SmartControl Lite to oprogramowanie sterujące monitora GUI oparte o ikony 3D następnej generacji. Umożliwia ono dostosowanie większości parametrów monitora, takich jak kolor, jasność, kalibracja ekranu, multimedia, zarządzanie danymi użytkownika itp. za pomocą myszy.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
4.8
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Eurynomos
26/04/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Świetny monitor
Bardzo dobrej jakości monitor w dobrej cenie, idealnie nadaje się jako drugi pomocniczy monitor do pracy przy CAD/CAM
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Ludvab
16/09/2017
Česká republika
Monitor 243v5lhab_00
Pěkný monitor, rychlá odezva a HD rozlišení. Zkrátka skvělý monitor ve 24 palců
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 243V5LHSB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
titomas
09/02/2020
România
E Philips
Ce pot sa spun,il recomand cu placere,e mare ,deci ai tot ce ati trebuie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V5LHSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Czas reakcji równy SmartResponse