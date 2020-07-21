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Produkcja zakończona

Monitor LCD Full HD

273V7QDSB/01

4.3

| (27) Opinie | 84% poleca ten produkt

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

  • V-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

27

Opinie

84%

poleca ten produkt

21/07/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2019-06-21

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2019-06-21

12/03/2020

Polska

Polska

dobry produkt w niskiej cenie

Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny

Zalety

cena, parametry

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2020-02-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Data użycia 2020-02-12

23/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor

Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse