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Produkcja zakończona
273V7QJAB/01
Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.
V-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Zwiększ komfort i czytelność podczas czytania długich dokumentów tekstowych. W trybie EasyRead masz wrażenie czytania tekstu na papierze, które jest łagodniejsze dla Twoich oczu, poprzez dostosowanie kolorów oraz poziomy powiększania wyświetlacza symulujące czytanie z kartki papieru — bezpośrednio na wyświetlaczu cyfrowym.
Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
4.8
z 5
8
Opinie
88%
poleca ten produkt
jogintiger
14/11/2020
Polska
Rewelacja!
Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.
Zalety
tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.
Wady
głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2020-07-14
Tygrys01
26/01/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości
Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów
Zalety
znakomite kolory
Wady
Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Date of Use 2018-12-26
piotrino
29/12/2017
Polska
Doskonały według mnie
Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse