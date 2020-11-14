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  • Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie
  • Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

Produkcja zakończona

Monitor LCD Full HD

273V7QJAB/01

4.8

| (8) Opinie | 88% poleca ten produkt

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

Doskonały, wszechstronny monitor o smukłej i kompaktowej konstrukcji. Zapewnia wspaniały obraz na całym ekranie i jest przyjazny dla oczu.

Poznaj wszystkie korzyści

Żywy, wyrazisty obraz na całym ekranie

  • V-line

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Zwiększ komfort i czytelność podczas czytania długich dokumentów tekstowych. W trybie EasyRead masz wrażenie czytania tekstu na papierze, które jest łagodniejsze dla Twoich oczu, poprzez dostosowanie kolorów oraz poziomy powiększania wyświetlacza symulujące czytanie z kartki papieru — bezpośrednio na wyświetlaczu cyfrowym.

Mocowanie VESA zapewnia elastyczność

Monitor o wąskim obramowaniu — jednolity wygląd

Nowe monitory firmy Philips mają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelków, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

8

Opinie

88%

poleca ten produkt

4
2
1

14/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Monitor godny polecenia. Super nadaje się do gier, ale też i do obróbki zdjęć i czytania książek. Warty swojej ceny.

Zalety

tryb gier, tryb czytania, super odzwierciedla kolory, nadaje się do obróbki zdjęć i video, cena, jakość wykonania.

Wady

głośniki - ale i tak z nich nie korzystam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2020-07-14

26/01/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ekran oddaje kolory w znakomitej jakości

Godny polecenia zarówno amatorom jak i grafikom, wysoka rozdzielczość ekranu, bardzo dobra gama kolorów

Zalety

znakomite kolory

Wady

Trudna nawigacja w ustawianiu korekt, mały asortyment kabli przyłaczających do różnych kart graficznych, brak możliwości pochylania ekranu na podstawce.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Date of Use 2018-12-26

29/12/2017

Polska

Polska

Doskonały według mnie

Dopiero zakupiony, skonfigurowany....Monitor super. Kolory super, wygląd super. Podłaczenie przez hdmi

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 273V7QJAB Monitor LCD Full HD

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse