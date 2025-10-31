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B-line
68,6 cm (27")
2560 x 1440 (QHD)
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny* laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Monitor Philips jest zgodny ze standardem TUV Rheinland Eye Comfort, który zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanemu długotrwałym użytkowaniem komputera. Dzięki certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.
Nagrody
4.4
z 5
16
Opinie
83%
poleca ten produkt
Pavvik
31/10/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobry monitor
Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C
Joker1622
25/05/2019
Polska
Jest super dźwięk jest wysokiej jakości
Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B1 Głośnik kina domowego Nano
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla B1 Głośnik kina domowego Nano
MolybdenNext
16/10/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Skvelý monitor
Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje
Zalety
Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1
Wady
Pro ethernet jsou potreba drivery
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia USB-C, DP lub HDMI.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.