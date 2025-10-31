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MonitorMonitor LCD ze złączem dokującym USB-C

276B1/00

4.4
| (16) Opinie | 83% poleca ten produkt

1 Nagroda

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Ten monitor Philips zapewnia zasilanie o mocy 90 W i proste rozwiązanie dokujące do laptopów. Oglądaj obraz QHD, ładuj jednocześnie laptopa i sieć Ethernet za pomocą jednego kabla USB-C. Komfort dla oczu dzięki certyfikatowi TUV, który zmniejsza zmęczenie oczu.
Poznaj wszystkie korzyści

dzięki złączu dokującemu USB-C

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  • B-line

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Złącze USB-C umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora

Złącze USB-C umożliwia ładowanie laptopa bezpośrednio z monitora

Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodny* laptop. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości — takich jak USB-C, DisplayPort, HDMI — pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort

Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort

Monitor Philips jest zgodny ze standardem TUV Rheinland Eye Comfort, który zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanemu długotrwałym użytkowaniem komputera. Dzięki certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-7185186

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

16

Opinie

83%

poleca ten produkt

2
1

31/10/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobry monitor

Świetny monitor i hub USB-C. Doskonałe kolory i tryby pracy ułatwiające czytanie dokumentów. Duży rozmiar ekranu umożliwia łatwą prace nad kilkoma dokumentami. Wbudowane gniazdo sieciowe ogranicza ilość kabli do komputera tylko do jednego.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 276B1 Monitor LCD ze złączem dokującym USB-C

25/05/2019

Polska

Polska

Jest super dźwięk jest wysokiej jakości

Wszystko śmiga działa ok. Niema problemów z połączeniem, dźwięk jest wysokiej jakości. Wygląda super

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B1 Głośnik kina domowego Nano

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla B1 Głośnik kina domowego Nano

16/10/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Skvelý monitor

Snad jedinny minus je ze pro ethernet jsou potreba drivery. Jinak power delivery super, monitor jako takovy taky. Proste prijdu, zapojim jeden USB-C a mam jak napajeni, pripojeni obraz tak i dalsi USB… Na MacBook Pro krasne funguje

Zalety

Power Delivery - utahne i MacBook Pro M1

Wady

Pro ethernet jsou potreba drivery

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 346B1C Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C

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Przypisy

  1. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia USB-C, DP lub HDMI.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  4. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  5. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  6. Czynności takie, jak udostępnianie ekranu lub strumieniowe przesyłanie przez Internet zawartości audio i wideo mogą mieć wpływ na działanie sieci. Parametry sprzętu użytkownika oraz przepustowość łącza i jego wydajność określają ogólną jakość zawartości audio i wideo.

  7. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8. Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.

  9. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  10. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.