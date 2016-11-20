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Produkcja zakończona
276E7QDSW/00
E-line
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Monitory PLS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory PLS generują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Szybki69
20/11/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org
Różne kable HDMI w zależności od regionu i modeli.
Czas reakcji równy SmartResponse
NTSC 85% (CIE1931); sRGB 122,9%