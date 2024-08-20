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  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Energy Label Europe G
    Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
  • Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji

Evnia Gaming MonitorMonitor 4K HDR z technologią Ambiglow

279M1RV/00

1
| (2) Opinie

1 Nagroda

Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji
Dla prawdziwych miłośników grania na konsoli – monitor zaprojektowany dla konsoli Xbox to nowa epoka gier. Ciesz się wspaniałym obrazem i precyzyjnym odwzorowaniem kolorów dzięki wyświetlaczowi UltraClear 4K Nano IPS. Standard DisplayHDR 600 zapewnia żywą jakość obrazu.
Poznaj wszystkie korzyści

Wydajność zoptymalizowana dla gier na konsolach nowej generacji

  • Zaprojektowany dla konsoli Xbox

  • Evnia 7000

  • 68,5 cm (27″)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Zaprojektowany dla konsoli Xbox, aby zapewniać optymalną jakość gry

Zaprojektowany dla konsoli Xbox, aby zapewniać optymalną jakość gry

Uwolnij pełny potencjał grania na konsoli. We współpracy z firmą Xbox opracowaliśmy monitor zaprojektowany dla konsoli Xbox, który został zweryfikowany pod kątem optymalnej jakości grafiki dla konsoli Xbox Series X od momentu podłączenia

Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro; płynne gry w rozdzielczości HDR z niewielkimi opóźnieniami

Technologia AMD FreeSync™ Premium Pro; płynne gry w rozdzielczości HDR z niewielkimi opóźnieniami

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Ten monitor z technologią AMD FreeSync™ Premium Pro zapewnia zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) i niesamowite wrażenia z gier w rozdzielczości HDR: połączenie płynnej rozgrywki i wyjątkowej dynamiki obrazu przy zachowaniu niewielkich opóźnień.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz.

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 144 razy na sekundę, czyli 2,4 razy częściej niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 144 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image AWARD-1679621

Opinie

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1.0

z 5

2

Opinie

5
4
3
2

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Wady

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976

  6. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  7. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  8. Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  9. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  10. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  13. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.