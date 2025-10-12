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27B1N3800/00
Seria 3000
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,074 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.
Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976
Przy maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160, 10-bitowa głębia kolorów może być osiągnięta tylko przy 60 Hz za pomocą złącza DisplayPort. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się pod względem typu, liczby i parametrów technicznych w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie.