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  • Codzienne zadania uproszczone

Business monitorMonitor 4K UHD

27B1N3800/00

Codzienne zadania uproszczone
Ten 27-calowy monitor prezentuje piękne obrazy w rozdzielczości 4K i gamie barw o wartości 1,074 miliarda. Ponadto, łączność DisplayPort i panel IPS stanowią doskonałą opcję uniwersalną dla Twojego miejsca pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Codzienne zadania uproszczone

  • Seria 3000

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

1,074 miliarda kolorów gwarantuje płynną gradację i szczegółowość

1,074 miliarda kolorów gwarantuje płynną gradację i szczegółowość

10-bitowy wyświetlacz zapewnia bogatą głębię dzięki 1,074 miliarda kolorów i 12-bitowemu przetwarzaniu — pozwala to odtworzyć pełnię naturalnych barw bez widocznej gradacji i problemów z nienaturalną prezentacją kolorów.

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Czas reakcji równy SmartResponse

  3. Obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976

  4. Przy maksymalnej rozdzielczości 3840 x 2160, 10-bitowa głębia kolorów może być osiągnięta tylko przy 60 Hz za pomocą złącza DisplayPort. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

  5. Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.

  6. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

  7. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  8. Przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się pod względem typu, liczby i parametrów technicznych w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie.