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MonitorMonitor LCD Full HD

27E1N1100A/01

5
| (2) Opinie
Pracuj stylowo
Produktywność w rozdzielczości Full HD. Ten monitor jest wyposażony w niezbędne dla miejsca pracy funkcje, takie jak tryb LowBlue chroniący oczy, technologia LED IPS zapewniająca szeroki kąt widzenia i wysoka jakość obrazu oraz czas reakcji MPRT na poziomie 1 ms.
Poznaj wszystkie korzyści

Pracuj stylowo

  • Seria 1000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Częstotliwość odświeżania 120 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 120 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 120 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Zweryfikowany kupujący

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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Przypisy

  1. Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976

  2. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  5. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  6. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.