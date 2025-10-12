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  • Energy Label Europe E
    Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Energy Label Europe E
    Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
  • Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C

MonitorEkran LCD Full HD

27E1N1300A/01

Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C
Ten monitor został stworzony z myślą o zapewnieniu łączności. Dzięki rozwiązaniom takim jak złącze USB-C 3.2 z funkcją zasilania użytkownicy mogą ładować podłączone urządzenia i pracować bez zakłóceń, a wszystko to z użyciem jednego kabla. Ponadto pojedynczy kabel zapewnia uporządkowane miejsce pracy.
Poznaj wszystkie korzyści

Większa produktywność dzięki połączeniu USB-C

  • Seria 1000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Częstotliwość odświeżania 100 Hz zapewnia niezwykle płynny obraz

Częstotliwość odświeżania 100 Hz zapewnia niezwykle płynny obraz

Ten monitor firmy Philips odświeża obraz na ekranie nawet 100 razy na sekundę, co sprawia, że pracuje znacznie szybciej niż standardowy. Częstotliwość odświeżania 100 Hz powoduje, że najważniejsze dla graczy ruchy wroga widać niezwykle płynnie, dzięki czemu gracz może go łatwo namierzyć.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  6. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  8. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  9. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  10. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.