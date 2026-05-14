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  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Energy Label Europe C
    Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji
  • Skonstruowany z myślą o precyzji

MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

5
| (2) Opinie
Skonstruowany z myślą o precyzji
Ten monitor jest wyposażony w funkcje, które pozwalają pracować z absolutną precyzją. Dzięki rozdzielczości Quad HD, częstotliwości odświeżania 120 Hz i czasowi reakcji MPRT na poziomie 1 ms, monitor ten wyświetla szczegółowe obrazy z najwyższą rozdzielczością.
Poznaj wszystkie korzyści

Skonstruowany z myślą o precyzji

  • Seria 2000

  • 68,6 cm (27")

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

SmartContrast — bogactwo szczegółów czerni

SmartContrast — bogactwo szczegółów czerni

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

4
3
2
1

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2026-04-28

18/05/2026

România

România

Zweryfikowany kupujący

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

Przegląd ten został wykonany dla Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-05-18

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse

  2. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  3. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  4. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  5. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.