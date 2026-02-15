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27M2N8500/01
Gaming wykraczający poza innowacje
Ten monitor został stworzony do gier z błyskawicznie szybką rozgrywką. Częstotliwość odświeżania 360 Hz, panel OLED QD i certyfikat DisplayHDR TrueBlack 400 to kombinacja zapewniająca niesamowitą responsywność i jakość obrazu.
Evnia 8000
26,5″ (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Przygotuj się na rozgrywkę z częstotliwością odświeżania do 360 Hz i imponującą rozdzielczością obrazu. Osiągaj cele szybciej i z niezwykłą wyrazistością obrazu: przemierzaj kolejne poziomy i sceny, które zawsze będą się prezentować znakomicie.
Chroń wierne kolory wyświetlacza QD-OLED przed blaknięciem z upływem czasu. Aby wydłużyć żywotność wyświetlacza, monitor wyposażono w zintegrowaną osłonę grafenową, która zapewnia jego chłodzenie. Grafen zachowuje integralność wyświetlacza, równomiernie rozpraszając ciepło generowane przez niebieskie światło emitowane przez ekran, a także chłodzi skuteczniej niż grafit. Dla graczy oznacza to pewność, że kolory w grze pozostaną idealnie odwzorowane co do piksela.
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Zalety
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Wady
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Date of Use 2025-01-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Date of Use 2025-01-15
Czas reakcji równy SmartResponse. Wzorzec pomiarowy to jedna pozioma linia.
Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976.
Aktywne piksele: 2560 (poz.) × 1440 (pion.). Całkowita liczba pikseli: 2576 (poz.) × 1456 (pion.); dodatkowe piksele po każdej stronie, przestrzeń zarezerwowana dla orbitowania pikseli.
Stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Monitor ten dąży do zrównoważonego rozwoju: baza jest wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
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