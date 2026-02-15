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  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Etykieta klasy wydajności energetycznej
    Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje
  • Gaming wykraczający poza innowacje

Gaming MonitorMonitor do gier QD-OLED

27M2N8500/01

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Gaming wykraczający poza innowacje

Ten monitor został stworzony do gier z błyskawicznie szybką rozgrywką. Częstotliwość odświeżania 360 Hz, panel OLED QD i certyfikat DisplayHDR TrueBlack 400 to kombinacja zapewniająca niesamowitą responsywność i jakość obrazu.

Poznaj wszystkie korzyści

Gaming wykraczający poza innowacje

  • Evnia 8000

  • 26,5″ (67,3 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Częstotliwość odświeżania 360 Hz: ultraszybka i niezwykle przejrzysta rozgrywka

Częstotliwość odświeżania 360 Hz: ultraszybka i niezwykle przejrzysta rozgrywka

Przygotuj się na rozgrywkę z częstotliwością odświeżania do 360 Hz i imponującą rozdzielczością obrazu. Osiągaj cele szybciej i z niezwykłą wyrazistością obrazu: przemierzaj kolejne poziomy i sceny, które zawsze będą się prezentować znakomicie.

Chroni i chłodzi, zapewniając długotrwałą wyrazistość koloru

Chroni i chłodzi, zapewniając długotrwałą wyrazistość koloru

Chroń wierne kolory wyświetlacza QD-OLED przed blaknięciem z upływem czasu. Aby wydłużyć żywotność wyświetlacza, monitor wyposażono w zintegrowaną osłonę grafenową, która zapewnia jego chłodzenie. Grafen zachowuje integralność wyświetlacza, równomiernie rozpraszając ciepło generowane przez niebieskie światło emitowane przez ekran, a także chłodzi skuteczniej niż grafit. Dla graczy oznacza to pewność, że kolory w grze pozostaną idealnie odwzorowane co do piksela.

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Niezwykle czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD-CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

15/02/2026

Magyarország

Magyarország

Zweryfikowany kupujący

Ez egy kiálló termék.

Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.

Zalety

Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.

Wady

A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor

Date of Use 2025-01-15

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Przypisy

  1. Czas reakcji równy SmartResponse. Wzorzec pomiarowy to jedna pozioma linia.

  2. Zasięg DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC i obszar Adobe RGB na podstawie CIE1976.

  3. Aktywne piksele: 2560 (poz.) × 1440 (pion.). Całkowita liczba pikseli: 2576 (poz.) × 1456 (pion.); dodatkowe piksele po każdej stronie, przestrzeń zarezerwowana dla orbitowania pikseli.

  4. Stosunek światła emisji wyświetlacza w zakresie od 415 do 455 nm do emisji wyświetlacza od 400 do 500 nm powinien być mniejszy niż 50%.

  5. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  6. Monitor ten dąży do zrównoważonego rozwoju: baza jest wykonana w 35% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.

  8. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  10. Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®