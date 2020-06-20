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Produkcja zakończona

Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

328E9FJAB/00

4.2

| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt

Zachwycające kolory, wyjątkowy efekt zanurzenia w obrazie

Doświadcz prawdziwego zanurzenia się w obrazie dzięki zakrzywionym monitorom firmy Philips. 32-calowe zakrzywione monitory E-line zapewniają wyjątkowo realistyczny obraz w krystalicznej jakości QHD. Technologia Ultra Wide-Color ożywia każdy szczegół obrazu.

Poznaj wszystkie korzyści

z niezwykle wyraźnymi szczegółami

Zachwycające kolory, wyjątkowy efekt zanurzenia w obrazie

  • E-line

  • 32 (przekątna 80 cm/31,5")

  • 2560 x 1440 (QHD)

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
1

20/06/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

monitor 32 palců

velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání

Zalety

plně funkční a snadno zapojitelný

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-05-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-05-20

20/05/2020

Česká republika

Česká republika

Poměr cena a výkon - neskutečný!

Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!

Zalety

Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění

Wady

Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-04-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2019-04-20

16/01/2020

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí

Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.

Zalety

QHD, prohnutí

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2018-12-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color

Data użycia 2018-12-16

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  7. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.