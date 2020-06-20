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Produkcja zakończona
328E9FJAB/00
Zachwycające kolory, wyjątkowy efekt zanurzenia w obrazie
Doświadcz prawdziwego zanurzenia się w obrazie dzięki zakrzywionym monitorom firmy Philips. 32-calowe zakrzywione monitory E-line zapewniają wyjątkowo realistyczny obraz w krystalicznej jakości QHD. Technologia Ultra Wide-Color ożywia każdy szczegół obrazu.
E-line
32 (przekątna 80 cm/31,5")
2560 x 1440 (QHD)
Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.
Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.
Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.
4.2
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
20/06/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Zalety
plně funkční a snadno zapojitelný
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-05-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Zalety
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Wady
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-04-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Zalety
QHD, prohnutí
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2018-12-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Data użycia 2018-12-16
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.