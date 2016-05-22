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Produkcja zakończona
32PFS6401/12
Niezwykle smukły telewizor LED FHD z systemem Android
Atrakcyjny wygląd w kompaktowej obudowie. Telewizor Philips z serii 6400 pozwala przenieść na duży ekran obraz o przekątnej 81 cm (32") w jakości Full HD. Wyposażony we wszystkie funkcje, których można oczekiwać od większych modeli, daje możliwość korzystania z najciekawszych opcji telewizorów Smart TV, takich jak Android TV, Google Cast i Spotify.
80 cm (32")
Telewizor LED Full HD
Dwurdzeniowy, 8 GB z opcją rozszerzenia
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Granie w chmurze to obszerny internetowy katalog wysokiej jakości gier, odpowiednich dla osób z różnych grup wiekowych, o różnych gustach i poziomach zaawansowania. Wystarczy wybrać grę i można grać na ekranie telewizora!
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
W Twoim domu panuje przytulna atmosfera, zatem wybierz telewizor, który także tworzy ciepły i miły nastrój. Unikalna technologia Ambilight firmy Philips optycznie znacznie poszerza ekran i pozwala przenieść się w głąb akcji. Telewizor emituje na ścianę bardzo szeroką poświatę z dwóch stron ekranu. Kolory, dynamika i emocje przenoszą się poza ekran — do Twojego pokoju — i sprawiają, że oglądanie telewizji staje się niesamowitym przeżyciem.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.9
z 5
15
Opinie
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
bonis33
06/01/2017
Latvija
šim produktam
Ir diezgan ātrs android tv bet ir savi mīnusi.TV un pults ir ražoti katrs savā valstī un reizēm viens otru nesaprot.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 FHD Ultra Slim TV, ko darbina Android™
mindo
01/09/2022
България
Zweryfikowany kupujący
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Data użycia 2020-09-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Data użycia 2020-09-01
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.
Pamiętaj, że aplikacje Amazon mogą być niedostępne w Twoim kraju (aplikacje Amazon działają obecnie tylko w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Austrii)