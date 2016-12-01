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Produkcja zakończona

4000 seriesSmukły telewizor LED Full HD

32PFT4100/12

3.7

| (38) Opinie

Smukły telewizor LED Full HD

Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4100 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Smukły telewizor LED Full HD

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Technologia PMR 100 Hz zapewnia ostrość ruchomych obrazów

Technologia PMR 100 Hz zapewnia ostrość ruchomych obrazów

Technologia Perfect Motion Rate to połączenie technologii wyświetlania firmy Philips oraz zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu — stworzone z myślą o poprawie jakości każdej klatki obrazu. Zatem bez względu na to, czy lubisz gry, dynamiczne wydarzenia sportowe czy filmy akcji, możesz rozkoszować się doskonałą ostrością i płynnością ruchomych obrazów.

Kształt otwartej podstawy tworzy efekt lekkiego unoszenia się w powietrzu

Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.

Digital Crystal Clear: precyzja, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.7

z 5

38

Opinie

01/12/2016

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti.

Tento produkt má vynikající vlastnosti za super cenu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

15/07/2016

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Mohu doporučit, spokojennost.

V poměru cena výkon a užitek je tato televize výborná.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

19/12/2015

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Velká spokojenost s tímto LED televizorem

TV má velmi kvalitní zvuk i obraz. Velmi jednoduché menu a tím i ovládání. TV spluňuje vše co zákazník potřebuje kvalitu a vybavenost televizoru.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 48PFT4100 Tenký LED televizor Full HD

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.