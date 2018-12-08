ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Główne zdjęcie produktu w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Rysunek złącza z boku
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHS4001/12

2.8

| (4) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED

Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4000 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.

Poznaj wszystkie korzyści
TV brand claim gold

99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.

Trzy wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Trzy wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie przewodów dzięki pojedynczemu przewodowi przesyłającemu sygnały wizji i fonii z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość sygnałów przesyłanych od źródła do ekranu. Funkcja Philips Easylink sprawia, że do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze lub zestawie kina domowego wystarczy tylko jeden pilot.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.8

z 5

4

Opinie

5
2

08/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

TV je OK

Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor

05/11/2020

Україна

Україна

Непоганий телевізор за свою ціну.

У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.

Zalety

Красивий, тонкий, гарний звук та картинка

Wady

Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Data użycia 2018-11-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Data użycia 2018-11-05

21/09/2020

România

România

acceptabil

telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Data użycia 2019-09-21

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire

Data użycia 2019-09-21

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. Telewizor nie obsługuje funkcji wstrzymywania programu / nagrywania przez USB, kiedy włożona jest karta CI Plus CAM