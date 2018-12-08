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Produkcja zakończona
32PHS4001/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4000 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.
Zapomnij o plątaninie przewodów dzięki pojedynczemu przewodowi przesyłającemu sygnały wizji i fonii z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość sygnałów przesyłanych od źródła do ekranu. Funkcja Philips Easylink sprawia, że do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze lub zestawie kina domowego wystarczy tylko jeden pilot.
2.8
z 5
4
Opinie
Kemo12211
08/12/2018
Hrvatska
TV je OK
Jedna softwerska nadogradnja bi dobrodosla, jer mijesa jezik (Hrvatski > Zvuk = Gaya bunyi....) A koliko vidim na supportu ima samo neki fajl od 9kB....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Izuzetno tanki LED televizor
05/11/2020
Україна
Непоганий телевізор за свою ціну.
У телевізора стильний дизайн, яскрава насичена картинка, багато функцій та роз'ємів. Купував батькам, вже 3 роки працює. Підключав як кабельне, так і звичайну антену. Також добре працює в парі із ТВ боксом на андроід.
Zalety
Красивий, тонкий, гарний звук та картинка
Wady
Роз'єм для антени трохи заслабий, потрібно акуратно користуватись
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data użycia 2018-11-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Data użycia 2018-11-05
sebymarginean
21/09/2020
România
acceptabil
telecomanda a tinut in cazul meu, 2 ani. Dupa care a murit. Fara nici un fel dedaune aduse ei.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Data użycia 2019-09-21
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4001 LED TV ultrasubţire
Data użycia 2019-09-21
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Telewizor nie obsługuje funkcji wstrzymywania programu / nagrywania przez USB, kiedy włożona jest karta CI Plus CAM