ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHS4001/12

4000 series Niezwykle smukły telewizor LED

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Steruj swoim telewizorem za pomocą inteligentnego urządzenia

Philips Smart TV App

Aplikacja Philips Smart TV zamienia smartfon lub tablet w inteligentny pilot, umożliwiając łatwą zmianę kanałów, regulację głośności, przeglądanie aplikacji oraz precyzyjne dostosowanie ustawień Ambilight.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację
Philips Smart TV App

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 678.9 kB
  • 21 July 2026

Arkusz informacji o produkcie

  • PDF plik, 127.5 kB
  • 21 July 2026

Często zadawane pytania

Gwarancja i serwis

Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu

Gwarancja

Zapoznaj się z zasadami gwarancji

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!