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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHS4032/12

4.3

| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt

Niezwykle smukły telewizor LED

Przenośny i piękny — telewizor Philips 4000 został zaprojektowany tak, aby można go było zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Jego smukła konstrukcja i białe obramowanie sprawiają, że będzie świetnie wyglądał w każdym pomieszczeniu.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Picture Performance Index poprawia każdy element obrazu

Picture Performance Index poprawia każdy element obrazu

Picture Performance Index stanowi połączenie technologii wyświetlania firmy Philips oraz zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu w celu poprawienia każdego postrzeganego elementu: ostrości, ruchu, kontrastu i koloru. Niezależnie od źródła zawsze możesz cieszyć się ostrym obrazem o niewiarygodnej szczegółowości i głębi, niezwykle głębokiej czerni i bardzo jasnej bieli, a także wspaniałymi, żywymi kolorami i naturalnymi odcieniami skóry.

Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście

Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.

Elegancka biel telewizora doda świeżego, nowoczesnego stylu każdemu pomieszczeniu

Wiemy, że poszukujesz niewielkiego telewizora, którego wygląd dorównuje parametrom technicznym. Dlatego nasz zespół projektantów połączył elegancką ramę w wyrafinowanym białym kolorze z błyszczącym wykończeniem, w wyniku czego powstał nowoczesny telewizor dodający uroku każdemu pomieszczeniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Великолепный телевизор

Искал именно белый телевизор. Дизайн очень строгий и элегантный. Сборка на высоте. Прост в использовании. Функционал достаточный для телевизоров такого класса. Картинка с цифровых источников качественная. Радуют углы обзора. Звук объёмный. Всем рекомендую.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Ультратонкий світлодіодний телевізор

26/03/2018

Eesti

Eesti

TV on väga hea

Pilt, värvid, välimus - väga hea. Ainult arvuti monitorina kasutada ei saa - resolutsioon liiga väike . Heli stiil - arusaamatu milleks see on tehtud. Filmi heli liiga vaikne!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Üliõhuke LED-teler

01/01/2018

România

România

Recomand cu incredere

Un produs bine realizat, cu un design frumos. Raportul calitate pret este bun. Singurul inconvenient este complexitatea meniului.Are prea mult ''stufaris'' .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHS4032 Televizor LED ultrasubţire

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.

  5. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.