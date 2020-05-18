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Produkcja zakończona
32PHS4132/12
Niezwykle smukły telewizor LED
Stylowe wzornictwo i świetny stosunek jakości do ceny. Telewizor Philips 4100 z technologią Digital Crystal Clear zapewnia jakość obrazu HD, wysoki poziom kontrastu i wyraźną reprodukcję dźwięku. Z tym prostym w obsłudze modelem możesz bez wysiłku korzystać z rozrywki.
80 cm (32")
Telewizor LED
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Podczas tworzenia nowego telewizora nasi pracownicy biorą pod uwagę każdy jego aspekt — od technologii po wzornictwo. Nowa podstawa sprawia, że pod telewizorem jest przestrzeń, co zapewnia głębsze doznania podczas oglądania. W rezultacie otrzymujemy telewizor, który wyróżnia się nowoczesnością.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubione programy, filmy, wiadomości lub po prostu spędzasz czas z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
Podświetlenie LED zapewnia mały pobór mocy. Poza tym telewizor ma piękną linię i zapewnia wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i żywe kolory.
4.7
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Zalety
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Wady
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Data użycia 2018-05-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Data użycia 2018-05-17
iwih
20/01/2018
Latvija
Produktam ir lielisks dizains!
Televizors ļoti patīk, it sevišķi labi rāda ja skatās HD kanālu. Patīk ļoti elektroniskais dizains, vai interfeiss, kas ir ļoti moderns un minimālisks.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Ļoti plāns LED televizors
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Zweryfikowany kupujący
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Zalety
Vse
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Data użycia 2019-12-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Data użycia 2019-12-13
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.