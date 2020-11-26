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Produkcja zakończona
32PHS4504/12
Telewizor LED
Ten niewielki, lecz doskonały telewizor LED idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Zapewnia czysty dźwięk i dzięki technologii Pixel Plus HD wyraźny obraz. Niezależnie od tego, czy oglądasz kulinarne show podczas gotowania, czy też film podczas treningu na bieżni.
80 cm (32")
Picture Performance Index 200
Telewizor LED
Pixel Plus HD
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4.8
z 5
4
Opinie
Behemoth96
26/11/2020
Polska
dla rodziców mega
W związku z tym, że pokój rozmiarowo jest niewielki, a ja nie chciałem ponieść dużych kosztów z racji iż jest to pokój gościnny zdecydowałem się na ten model. Jak na razie jestem zadowolony, moi rodzice również, mam u nich wielkiego plusa. Opłacało się!
Zalety
zgrabny mały i prosty w obsłudze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data użycia 2020-05-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data użycia 2020-05-25
Juana1975
20/01/2020
Polska
Bardzo dobry
Polecam wszystkim którzy szukają telewizora do małego pomieszczenia . Mimo że ma tylko 32 cale to mała ramka wokół sprawia wrażenie większego. Obsługa menu bardzo prosta . Podłączenie dodatkowego sprzętu wprost dziecinnie proste . Jakość obrazu dobra kolory nasycone. Polecam
Zalety
Tani , dobra marka
Wady
Słabe glosniki
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data użycia 2019-12-20
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 Telewizor LED
Data użycia 2019-12-20
Turboto
27/11/2021
България
Zweryfikowany kupujący
Нямам проблеми със телевизията
Доволен съмот самата марка и нямам никакви забележки
Wady
Не може да се ъпдейтва автоматично
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Data użycia 2019-11-27
Przegląd ten został wykonany dla 4500 series 32PHS4504 LED телевизор
Data użycia 2019-11-27
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.