Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
32PHS5525/12
Przenośny telewizor w przystępnej cenie
Szukasz porządnego telewizora bez zbędnych dodatków? Ten niewielki i niedrogi telewizor LED ma wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Technologia Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz. Urządzenie zapewnia czysty dźwięk i jest łatwe w przenoszeniu.
80 cm (32")
Telewizor LED
Pixel Plus HD
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.8
z 5
8
Opinie
100%
poleca ten produkt
Behemoth96
26/11/2020
Polska
DOSKONAŁY WYBÓR
Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.
Zalety
kolorystyka obrazu oraz ramki
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 Telewizor LED
Data użycia 2020-07-25
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 Telewizor LED
Data użycia 2020-07-25
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Zalety
звук картина и меню отлични
Wady
не съм открила
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор
Data użycia 2021-08-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор
Data użycia 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Zalety
Добра цена, хубава картина
Wady
Висока яркост
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор
Data użycia 2021-04-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор
Data użycia 2021-04-14
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.