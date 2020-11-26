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Produkcja zakończona

LEDTelewizor LED

32PHS5525/12

4.8

| (8) Opinie | 100% poleca ten produkt

Przenośny telewizor w przystępnej cenie

Szukasz porządnego telewizora bez zbędnych dodatków? Ten niewielki i niedrogi telewizor LED ma wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Technologia Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz. Urządzenie zapewnia czysty dźwięk i jest łatwe w przenoszeniu.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

Telewizor LED

Przenośny telewizor w przystępnej cenie

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • Pixel Plus HD

Minimalistyczna srebrna połyskująca ramka i smukłe nóżki

Dwa porty HDMI, łatwe podłączanie do systemu DVD

Wyraźne dialogi, realistyczne efekty

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

8

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

26/11/2020

Polska

Polska

DOSKONAŁY WYBÓR

Przy wyborze oglądałem w sklepie kilka modeli. Ten model wyróżniał się jasnością oraz kolorami. Uważam za dobry wybór, działa sprawnie. Zdecydował bym się ponownie na Philipsa przy kolejnym wyborze.

Zalety

kolorystyka obrazu oraz ramki

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 Telewizor LED

Data użycia 2020-07-25

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 Telewizor LED

Data użycia 2020-07-25

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Zalety

звук картина и меню отлични

Wady

не съм открила

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор

Data użycia 2021-08-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор

Data użycia 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Zalety

Добра цена, хубава картина

Wady

Висока яркост

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор

Data użycia 2021-04-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla LED 32PHS5525 LED телевизор

Data użycia 2021-04-14

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.