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Produkcja zakończona

4000 seriesNiezwykle smukły telewizor LED

32PHT4101/12

3.9

| (8) Opinie

Niezwykle smukły telewizor LED

Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.

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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Niezwykle smukły telewizor LED

  • 80 cm (32")

  • Telewizor LED

  • DVB-T/T2/C

Dwa wejścia HDMI i funkcja Easylink stanowią zintegrowany interfejs komunikacyjny

Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.

Picture Performance Index poprawia każdy element obrazu

Picture Performance Index poprawia każdy element obrazu

Picture Performance Index stanowi połączenie technologii wyświetlania firmy Philips oraz zaawansowanych technologii przetwarzania obrazu w celu poprawienia każdego postrzeganego elementu: ostrości, ruchu, kontrastu i koloru. Niezależnie od źródła zawsze możesz cieszyć się ostrym obrazem o niewiarygodnej szczegółowości i głębi, niezwykle głębokiej czerni i bardzo jasnej bieli, a także wspaniałymi, żywymi kolorami i naturalnymi odcieniami skóry.

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Wyjątkowo smukłe linie tworzą wyrafinowany profil

Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

8

Opinie

2

25/09/2018

Polska

Polska

TV debest

Dla mnie ten telewizor jest idealny ponieważ sprawdza się w każdych warunkach czy to do grania w gry czy do oglądania tv a nawet do wyświetlania obrazu z monitoringu, ma duży przejrzysty ekran, jest lekki i można go umieścić prawie wszędzie morze nawet być przymocowany do statywu monitorowego, który jest przykręcony do stołu. Osobiście mógłbym mieć jeszcze dwa takie same egzemplarze stworzyły by idealny zestaw trzech monitorów do komputera i praca na takim układzie była by naprawę niesamowita a imersja w grach cóż coś pięknego np. jak gramy w ETS2 .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 Niezwykle smukły telewizor LED

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ár érték arányban tökéletes, nagyon szép kép és hang minőség. Nekem a kedvencem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 Ultra Slim LED TV

17/06/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

Recomand!

Recomand! Mulțumită de calitate. Imagine si sonor excelente!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 32PHT4101 LED TV ultrasubţire

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.