ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme
  • Osiągi na miarę X-treme

Produkcja zakończona

X-tremeVisionżarówka samochodowa

12342XV+B1

4.3
| (31) Opinie
Osiągi na miarę X-treme
Philips X-tremeVision to jedne z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiągami większość innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.
Poznaj wszystkie korzyści

Światło jaśniejsze do 130%

Osiągi na miarę X-treme

  • Rodzaj źródła światła: H4

  • Liczba sztuk w opakowaniu: 1

  • 12 V, 60/55 W

  • Więcej światła

Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

Jasne, białe światło (do 3500 K) jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient CoatingTM firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem.

Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie

Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie

Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.

Wyjątkowa jakość i wydajność wiązki światła

Połączenie większej ilości światła z wyższą temperaturą barwową sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision zapewniają wiązkę światła o jednej z najwyższych wydajności w segmencie oświetlenia halogenowego.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie