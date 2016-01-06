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Produkcja zakończona
40PFH4200/88
Smukły telewizor LED Full HD
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4200 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
3.3
z 5
11
Opinie
corny1
06/01/2016
România
Zweryfikowany kupujący
acest produs este bun
functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV
BBKK
17/12/2015
България
Zweryfikowany kupujący
Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.
Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор
wieslaw62gdy
20/09/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
produkt dobrej jakosci
jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.