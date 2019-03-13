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Produkcja zakończona
40PFH4201/88
Smukły telewizor LED Full HD
Stylowa konstrukcja telewizora Philips z serii 4100 z technologią Digital Crystal Clear stanowi doskonały dodatek do wystroju domu. Ciesz się jakością obrazu Full HD z technologią Perfect Motion Rate oraz czystym dźwiękiem, dzięki którym oglądanie telewizji stanie się jeszcze przyjemniejsze.
102 cm (40")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
Zapomnij o plątaninie kabli dzięki jednemu przewodowi HDMI przesyłającemu sygnały audio i wideo z urządzeń do telewizora. Złącze HDMI wykorzystuje nieskompresowane sygnały, co zapewnia najwyższą jakość danych przesyłanych od źródła do ekranu. Dzięki funkcji Philips Easylink do wykonywania większości operacji na telewizorze, odtwarzaczu DVD lub Blu-ray, dekoderze bądź zestawie kina domowego potrzebny jest tylko jeden pilot.
Elegancka. Nowoczesna. Dopracowana. Precyzyjna. Niezwykle smukła forma firmy Philips. Nie powinno nikogo zaskakiwać, że coś tak smukłego wzbudza tak duże zainteresowanie, zwłaszcza, że wprowadza do wystroju pomieszczenia sporo wyrafinowania.
1.5
z 5
2
Opinie
Szabolcs
13/03/2019
Magyarország
A Philips ne gyártson TV-t
Logikátlan és lassú, rosszul kitalált menürendszer. A TV 2,5 éves, de már képhibája van, és természetesen már nem garanciális.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Jézus
21/04/2019
Magyarország
Elképesztően amatőr
Eddig is sok problémám volt vele, de ma telt be a pohár. Letöltöttem egy évad sorozatot (~60 GB), de nem tudom megnézni, mert feliratok választásakor a készülék szoftvere összeomlik. Egyszerűen kikapcsol.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4201 Full HD Ultra Slim LED TV
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.