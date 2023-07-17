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Produkcja zakończona

4000 seriesSmukły telewizor LED Full HD

48PFH4100/88

3.6

| (48) Opinie

Smukły telewizor LED Full HD

Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4100 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.

Poznaj wszystkie korzyści
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99,91% osób, które wypróbują telewizor Ambilight TV, nigdy nie chce go oddać. 1

z technologią Digital Crystal Clear

Smukły telewizor LED Full HD

  • 121 cm (48")

  • Telewizor LED Full HD

  • DVB-T/C

Niezwykle wąska rama to więcej doskonałego obrazu

Niezwykle wąska rama to więcej doskonałego obrazu

Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.

Kształt otwartej podstawy tworzy efekt lekkiego unoszenia się w powietrzu

Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.

Digital Crystal Clear: precyzja, którą chcesz się dzielić

Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.6

z 5

48

Opinie

17/07/2023

Polska

Polska

crystalicznie czysty obraz

konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy

Zalety

crystalicznie czysty obraz i dźwięk

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2021-07-17

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2021-07-17

09/12/2022

Polska

Polska

dobry telewizor

oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda

Zalety

same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza

Wady

aktualizacje by się przydały

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2020-12-09

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2020-12-09

11/09/2021

Polska

Polska

Ten produkt spełnia moje oczekiwania.

Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.

Zalety

posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-09-11

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD

Data użycia 2019-09-11

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Przypisy

  1. Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów. 

  1. Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.

  2. Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

  3. Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.

  4. (Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.