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Produkcja zakończona
48PFH4100/88
Smukły telewizor LED Full HD
Właściwy telewizor dziś i w przyszłości: smukły model LED Full HD z serii 4100 firmy Philips z technologią Digital Crystal Clear. Rozkoszuj się żywym obrazem i czystym dźwiękiem, a także korzystaj ze wszystkich przydatnych funkcji, takich jak dodatkowe poręczne porty USB i HDMI — oglądanie telewizji w domu stanie się prawdziwą przyjemnością.
121 cm (48")
Telewizor LED Full HD
DVB-T/C
Tradycyjne telewizory mają obudowę, która okala ekran niczym rama obraz. Nasza niezwykle wąska rama jest nowoczesna i cienka, aby można było oglądać więcej doskonałego obrazu.
Telewizor o nowoczesnej i wyrafinowanej stylistyce zasługuje na podstawę, która wyróżni go spośród innych telewizorów. Dlatego projektanci firmy Philips stworzyli tę wyjątkową, otwartą podstawę idealnie komponującą się z wystrojem wnętrza.
Aby uzyskać naturalny obraz z każdego źródła, firma Philips stworzyła technologię Digital Crystal Clear. Dlatego bez względu na to, czy oglądasz ulubiony serial, wiadomości czy film z przyjaciółmi, możesz cieszyć się optymalnym kontrastem, kolorem i ostrością.
3.6
z 5
48
Opinie
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Zalety
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-07-17
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2021-07-17
DOR 62
09/12/2022
Polska
dobry telewizor
oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda
Zalety
same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza
Wady
aktualizacje by się przydały
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2020-12-09
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2020-12-09
Dorota 60
11/09/2021
Polska
Ten produkt spełnia moje oczekiwania.
Polecam ten TV każdemu kto lubi patrzeć na telewizje, a reszta zależy od tego jaką telewizje oglądamy.
Zalety
posiada wszystkie opcje oprócz TV aplikacje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-09-11
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Data użycia 2019-09-11
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.