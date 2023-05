Zaawansowane aplikacje zawierają wiele specjalnych usług hotelowych

Zaawansowane aplikacje tworzą stale rosnącą bibliotekę aplikacji. Dzięki możliwościom systemu Android działają one płynniej, szybciej i mają więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. To rozwiązanie jest przystosowane do potrzeb branży hotelowej — można bezpiecznie usunąć informacje o gościach po ich wyjeździe oraz uniemożliwić dostęp do nielegalnych treści, które mogłyby zaszkodzić firmie.