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Produkcja zakończona
49PUS7170/12
Niezwykle smukły telewizor LED 4K UHD z systemem Android
Bardzo szybki czterordzeniowy procesor i niezwykle smukła konstrukcja: telewizor UHD z serii 7170 z systemem Android wygląda i działa znakomicie. Eleganckie srebrne obramowanie, wąska konstrukcja podstawy i technologia Ambilight jeszcze bardziej uprzyjemnią oglądanie.
123 cm (49")
Telewizor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB z opcją rozszerzenia
Tuner dwugłowicowy DVB-T/T2/C/S/S2
Koniec walki o pilota. Dzięki dwugłowicowemu tunerowi możesz obejrzeć zarówno ulubiony serial, jak i mecz piłki nożnej. Funkcja podwójnego nagrywania umożliwia oglądanie jednego programu podczas nagrywania innego, więc zawsze będziesz mieć coś do obejrzenia później.
Dom odzwierciedla styl właściciela. Nasi projektanci wybrali subtelne, wyrafinowane kolory i wysokiej jakości wykończenie z polerowanego chromu, aby stylistyka telewizora idealnie komponowała się z wystrojem wnętrza.
Piękno telewizora 4K Ultra HD emanuje z każdego detalu. Technologia Philips Pixel Precise Ultra HD pozwalają wyświetlić na ekranie każdy obraz w rozdzielczości UHD. Dzięki temu można oglądać płynne, a jednocześnie ostre ruchome obrazy. Podziwiaj głębszą czerń, jaśniejszą biel, żywe kolory i naturalne odcienie skóry — zawsze i niezależnie od źródła.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
3.1
z 5
37
Opinie
Szymon38
09/01/2016
Polska
Dobry wybór
Telewizor bardzo dobrze się sprawuje. Nie stwierdziłem aby się zawieszał a takie opinie czytałem na ten temat. Ambilight super efekt, żonce bardzo się podoba :) Android bardzo dobrze chodzi. Polecam zakup Pada i podłączenie go do tego telewizora - mamy konsole do gier :). . Gry ze sklepu Google i gramy, okrojony jest wybór ale jest w czym wybierać aby sobie w wolnej chwili pograć. Brak dźwięku 5.1 w Netfixie mam nadzieje że przy następnej aktualizacji to się zmieni, plus pojawiły się opcja oglądanie w 4k ale trzeba mieć szybkie łącze :(. Dziwne problemy z dźwiękiem - raz jest cicho raz głośnio może następne aktualizacja to zmieni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Niezwykle smukły telewizor 4K UHD z syst. Android™
Rolis96
31/12/2015
Lietuva
Keletas imtuvų. Android.
Gražus,gerą vaizdą rodantis televizorius, turi keletą priėmimo imtuvų, prieigą prie interneto per laidą ir WIFI .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
pokas
15/12/2015
Lietuva
Puikus android tv
Labai gražus,dailus,fantastiškai šviečiantis fonas,be abejo androidas,tikra namų puošmena,jau nekalbant apie vaizdą.Tikrai rekomenduoju.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 7000 series 55PUS7170 Itin plonas 4K UHD televizorius su „Android™“
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Z opisanych wyżej względów dzieci nie powinny oglądać obrazu 3D bez nadzoru rodziców. Nie zalecamy oglądania obrazu 3D przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Oferta aplikacji dla systemu Android może się różnić w zależności od kraju. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym sklepie Google Play.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Oferta Cloud Gaming zależy od oferty dostawców gier w danym kraju.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Funkcja Google Cast zależy od dostępności aplikacji obsługujących Google Cast i urządzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej Google Cast.
Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
Oferta aplikacji Smart TV różni się w zależności od modelu telewizora i kraju. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/smarttv.
Nagrywanie przez złącze USB jest możliwe tylko w przypadku kanałów cyfrowych. Nagrywanie może zostać ograniczone przez zabezpieczenie przed kopiowaniem transmisji (CI+). Mogą wystąpić ograniczenia w zależności od kraju i kanału.