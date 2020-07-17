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Produkcja zakończona
50PFS5503/12
Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Udoskonalona prostota wkracza na duży ekran. Telewizor Philips 5500 zapewnia rozdzielczość Full HD, czysty dźwięk i niezrównane wrażenia wizualne. Aby oglądać filmy i programy lub grać w gry, wystarczy go podłączyć.
126 cm (50")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Opracowaliśmy naszą nową podstawę na nóżkach, by odmienić przestrzeń pod telewizorem, w której zazwyczaj znajduje się tradycyjna podstawa. Dzięki temu wrażenia z oglądania są jeszcze lepsze, a telewizor jest gotowy na przyszłe wyzwania.
Technologia Philips Pixel Plus HD zapewnia wyraźny obraz o doskonałym kontraście. Bez względu na to, czy oglądasz telewizję kablową czy odtwarzasz płytę, możesz cieszyć się ostrzejszym obrazem z czystszą bielą i głębszą czernią.
Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe telewizory HD zapewniają dobrą jakość, jednak Ty oczekujesz czegoś więcej. Wyobraź sobie doskonałą szczegółowość, wysoką jasność obrazu, niewiarygodny kontrast i rzeczywiste kolory, które tworzą realistyczny obraz.
4.5
z 5
26
Opinie
88%
poleca ten produkt
HoHo_Ova
17/07/2020
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Perfektní televize pro seniory
Potřeboval jsem televizi pro 88-letou babičku. Požadavky na TV byly: je DVB-T2 certifikovaná, má výstup na sluchátka a jednoduché ovládání. Vše splňuje na 100%, dokonce hlasitost do sluchátek a do reproduktorů je oddělená a je nastavitelné, zda má jít zvuk jen do sluchátek, nebo i do reproduktorů televize. Veliká spokojenost.
Zalety
Levná TV pro seniory DVB-T2 ready se sluchátkovým výstupem.
Wady
Žádné, splňuje svůj účel.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-06-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-06-17
enve
30/05/2020
Česká republika
kvalitní za rozumnou cenu
instalace prakticky bez větších potíží, výborný zvuk a široká škála nastavení obrazu podle preferencí uživatele. trošku trápí složitější menu a složitější přístup k jednoduchým funkcím - u mě konkrétně časovač vypnutí - ale to není zásadní problém.
Zalety
dobrý poměr cena/výkon, automatické aktualizace
Wady
složitější menu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-05-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-05-30
Soptik 574
31/12/2019
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
výrobek plní svojí funkci
velmi mnoho kladných recenzí od zákazníků ,kteří si již koupily
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-08-31
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Data użycia 2019-08-31
Na podstawie wyników programu próbnego Ambilight przeprowadzonego w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Francji w okresie od 24 lutego 2023 r. do 28 lutego 2025 r. W tym czasie 99,91% uczestników zdecydowało się zatrzymać swój telewizor Ambilight TV, pomimo możliwości zwrotu bez podania przyczyny i otrzymania pełnego zwrotu kosztów.
Elektroniczny przewodnik telewizyjny i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
Zużycie energii jest wyrażane w kWh na rok, w oparciu o pobór mocy telewizora działającego 4 godziny dziennie przez 365 dni. Dokładne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
Telewizor zapewnia odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
(Philips) zgodne tylko z określonymi odtwarzaczami firmy Philips.
Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.