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5500 series Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

5500 seriesNiezwykle smukły telewizor LED Full HD

50PFS5503/12

5500 series Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Produkcja zakończona

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Dostępne warianty

43 cale
43 cale
50 cali
50 cali

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Aplikacja Philips Smart TV zamienia smartfon lub tablet w inteligentny pilot, umożliwiając łatwą zmianę kanałów, regulację głośności, przeglądanie aplikacji oraz precyzyjne dostosowanie ustawień Ambilight.

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Philips Smart TV App

Oprogramowanie i sterowniki

Historia oprogramowania serwisowego

  • wersja: 461.002.180.000
  • PDF plik, 555.5 kB
  • 10 November 2020

Instrukcje oraz dokumentacja

Skrócona instrukcja obsługi

  • PDF plik, 2.2 MB
  • 20 July 2026

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 452.8 kB
  • 20 July 2026

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