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85415XV2C1
Rodzaj źródła światła: D1S
85 V, 35 W
Liczba źródeł światła: 1
Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.
Wysokoprężne lampy wyładowcze Xenon HID (High Intensity Discharge) zapewniają dwa razy więcej światła, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. Badania dowiodły, że ksenonowe oświetlenie samochodowe pomaga kierowcom skupić się na drodze i ułatwia znacznie szybsze rozróżnianie przeszkód i znaków drogowych niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Czym lepiej rozświetlić mrok, jeśli nie intensywnym białym światłem porównywalnym ze światłem dziennym?
Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Dlatego żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło. Mocniejsze światło oznacza lepsze prowadzenie pojazdu, bez względu na to, jak ciemna jest droga przed Tobą.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
bogdan837
15/02/2018
România
Bune
Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto