ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
  • Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

Xenon X-tremeVision gen2Samochodowa lampa ksenonowa

85415XV2C1

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom
Lampa ksenonowa X-tremeVision 2. generacji to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii ksenonowej. Zapewnia mocną wiązkę światła o parametrach zbliżonych do maksimum. Dzięki tej niezwykłej wydajności świetlnej możesz pozbyć się ograniczeń i cieszyć się bezpieczniejszą, bardziej komfortową jazdą.
Poznaj wszystkie korzyści

Zobaczysz każdy wybój, zakręt i przeszkodę na drodze

Czuj się pewnie i prowadź bezpiecznie dzięki jaśniejszym światłom

  • Rodzaj źródła światła: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Lepsza widoczność powoduje zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Odpowiednie oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Samo poprawienie jakości światła może pomóc w zapobieganiu wypadkom. Lampy Xenon X-tremeVision 2. generacji zapewniają lepszą widoczność, dzięki czemu kierowca może wcześniej dostrzec przeszkody i znaki drogowe i w efekcie szybciej zareagować. Skład widmowy światła emitowanego przez te lampy jest przystosowany do naturalnej wrażliwości barwowej ludzkiego oka. Wytwarzane światło o temperaturze barwowej 4800 K jest łagodne dla oczu, co sprawia, że jazda w nocy jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Firma Philips stworzyła innowacyjną technologię Xenon HID

Wysokoprężne lampy wyładowcze Xenon HID (High Intensity Discharge) zapewniają dwa razy więcej światła, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy w każdych warunkach. Badania dowiodły, że ksenonowe oświetlenie samochodowe pomaga kierowcom skupić się na drodze i ułatwia znacznie szybsze rozróżnianie przeszkód i znaków drogowych niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Czym lepiej rozświetlić mrok, jeśli nie intensywnym białym światłem porównywalnym ze światłem dziennym?

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Dlatego żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło. Mocniejsze światło oznacza lepsze prowadzenie pojazdu, bez względu na to, jak ciemna jest droga przed Tobą.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/02/2018

România

România

Bune

Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie