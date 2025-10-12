Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

Ciesz się spokojem podczas prowadzenia pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz poczuć się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym funkcjom bezpieczeństwa: wykrywaniu kolizji, szybkiemu zapisowi w sytuacji awaryjnej oraz ostrzeżeniu o zmęczeniu.