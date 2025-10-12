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Produkcja zakończona
ADR81BLX1
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Automatyczne wykrywanie kolizji
Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie
Szybki zapis w sytuacji awaryjnej
Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.
W przypadku kolizji nagranie jest automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć dowody i uniemożliwić ich skasowanie.
Wskaźnik zmęczenia przedstawia postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje kierowcę za pomocą wizualnego i dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o konieczności odpoczynku.
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