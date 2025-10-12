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Wszystkie serie

  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
  • Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

Produkcja zakończona

ADR810Samochodowy wideorejestrator jazdy

ADR81BLX1

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze
Ciesz się spokojem podczas prowadzenia pojazdu — rejestrator jazdy Philips będzie Cię chronił w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Możesz poczuć się bezpiecznie dzięki zautomatyzowanym funkcjom bezpieczeństwa: wykrywaniu kolizji, szybkiemu zapisowi w sytuacji awaryjnej oraz ostrzeżeniu o zmęczeniu.
Poznaj wszystkie korzyści

z funkcją wykrywania kolizji i szybkim zapisem w syt. awaryjnej

Urządzenie pilnujące Twojego bezpieczeństwa na drodze

  • Full HD 1080p

  • Automatyczne wykrywanie kolizji

  • Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

  • Szybki zapis w sytuacji awaryjnej

Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu

Automatyczne nagrywanie po uruchomieniu pojazdu

Zaraz po uruchomieniu pojazdu rejestrator jazdy automatycznie rozpoczyna działanie.

Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej

Wykrywanie kolizji i automatyczne nagrywanie w sytuacji awaryjnej

W przypadku kolizji nagranie jest automatycznie zapisywane, aby zabezpieczyć dowody i uniemożliwić ich skasowanie.

Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Wskaźnik zmęczenia i ostrzeżenie

Wskaźnik zmęczenia przedstawia postępowanie zmęczenia kierowcy i informuje kierowcę za pomocą wizualnego i dźwiękowego komunikatu ostrzegawczego o konieczności odpoczynku.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie