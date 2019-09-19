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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Radio FM/MW, analogowe strojenie
Wbudowany głośnik
Gniazdo słuchawek
Zasilanie bateryjne
Tuner stereo FM/MW (AM)
0
Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.
4.0
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Przenośne radio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Przenośne radio
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Přenosné rádio
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Přenosné rádio
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Zalety
fülhalgató csatlakozó
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Hordozható rádió
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Hordozható rádió