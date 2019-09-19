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Produkcja zakończona

Przenośne radio

AE1530/00

4
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Rozmiar kieszonkowy
Eleganckie, kieszonkowe radio MW/FM firmy Philips zapewnia głośny, wysokiej jakości dźwięk w każdej sytuacji.
Poznaj wszystkie korzyści

Rozmiar kieszonkowy

  • Radio FM/MW, analogowe strojenie

  • Wbudowany głośnik

  • Gniazdo słuchawek

  • Zasilanie bateryjne

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Regulacja głośności oraz włączanie i wyłączanie przy pomocy jednej tarczy

0

Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Wbudowany głośnik umożliwia głośne słuchanie radia w dobrej jakości

Głośnik zapewnia dobrą jakość dźwięku i przyjemność słuchania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

3
2

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Przenośne radio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Przenośne radio

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Přenosné rádio

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Přenosné rádio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Zalety

fülhalgató csatlakozó

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Hordozható rádió

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AE1530 Hordozható rádió

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie