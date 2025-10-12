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  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
  • Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone

Produkcja zakończona

Radiobudzik do urządzeń iPod/iPhone

AJ7030D/12

Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone
Obudź się przy swojej ulubionej muzyce z urządzenia iPod/iPhone lub radia dzięki stylowemu radiobudzikowi firmy Philips, który rozjaśni Twój pokój o poranku. Inteligentna podstawka dokująca umożliwia ładowanie urządzeń przenośnych bez konieczności wyjmowania ich z futerału.
Poznaj wszystkie korzyści

Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone

  • MP3 Link

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale

Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia

Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie