Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu

W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.