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Produkcja zakończona
AJ7030D/12
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Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.
W przypadku awarii zasilania ten inteligentny zegar będzie nadal podawał właściwą godzinę zgodnie z Twoimi ustawieniami. Budzik zadzwoni nawet po wyłączeniu ekranu dzięki fabrycznie zainstalowanej baterii. Po włączeniu prądu nie trzeba ponownie dostosowywać ustawień zegara. Najbardziej niezwykłe jest to, że nawet jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone, bateria zapewnia ilość energii wystarczającą, aby brzęczyk zadzwonił o ustalonym czasie. Dzięki temu nigdy nie zaśpisz.
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