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  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
  • Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.

Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJT5300W/12

5
| (1) Opinia
Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.
Rozpocznij dzień z pełnymi akumulatorami dzięki radiobudzikowi AJT5300W. Pełni on również funkcję bezprzewodowego głośnika, który przesyła muzykę z dowolnego urządzenia Bluetooth. Wbudowane podstawki umożliwiają ładowanie dowolnego smartfona — iPhone’a lub urządzenia z systemem Android — kiedy śpisz.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się bezprzewodową muzyką i ładuj telefon komórkowy.

  • Bluetooth®

  • Uniwersalna ładowarka

  • Podwójny alarm

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.

Port USB do ładowania dowolnego przenośnego urządzenia

Port USB do ładowania dowolnego przenośnego urządzenia

Głośnik jest wyposażony w port USB, więc jeśli Twój smartfon rozładuje się w domu lub w podróży, ten przenośny głośnik umożliwia transfer energii zmagazynowanej w głośniku do urządzenia przenośnego.

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe strojenie radia z pamięcią

Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Zalety

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Wady

Можно сказать, что цена несколько высокая

Przegląd ten został wykonany dla AJT5300W Радіогодинник

Przegląd ten został wykonany dla AJT5300W Радіогодинник

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie