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Produkcja zakończona
AJT5300W/12
Bluetooth®
Uniwersalna ładowarka
Podwójny alarm
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, stabilna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w technologię Bluetooth.
Głośnik jest wyposażony w port USB, więc jeśli Twój smartfon rozładuje się w domu lub w podróży, ten przenośny głośnik umożliwia transfer energii zmagazynowanej w głośniku do urządzenia przenośnego.
Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.
5.0
z 5
1
Opinia
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Zalety
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Wady
Можно сказать, что цена несколько высокая
Przegląd ten został wykonany dla AJT5300W Радіогодинник
Przegląd ten został wykonany dla AJT5300W Радіогодинник