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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Produkcja zakończona

przenośny głośnik bezprzewodowy

AT10/00

4.3
| (13) Opinie | 92% poleca ten produkt
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Słuchaj muzyki z niewielkiego, wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Wystarczy wybrać źródło muzyki — możesz bezprzewodowo przesyłać dźwięk przez Bluetooth lub skorzystać z radia FM, wejścia audio, pamięci USB lub karty SD. Wbudowany akumulator pozwala słuchać muzyki w dowolnym miejscu.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • Bluetooth®

  • Bezpośrednie połączenie USB

  • SD

  • Cyfrowy tuner FM

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Radio FM – przyjemność słuchania

0

Bezpośrednie połączenie USB i gniazdo kart SD umożliwiają odtwarzanie plików MP3

Bezpośrednie połączenie USB i gniazdo kart SD umożliwiają odtwarzanie plików MP3

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

13

Opinie

92%

poleca ten produkt

3
2

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Bajka

W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie