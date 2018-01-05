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Produkcja zakończona
Bluetooth®
Bezpośrednie połączenie USB
SD
Cyfrowy tuner FM
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
0
4.3
z 5
13
Opinie
92%
poleca ten produkt
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Buuuuuuuuuu
14/06/2016
Polska
Bajka
W pracy przetrzyma cały dzień tylko troszeczkę za cicho gra jak dla mnie. Super produkt takiego szukałem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy