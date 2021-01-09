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AWP3704/10
X-Guard
Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.
Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.
Licznik przypomina o wymianie filtra i pozwala uzyskać najlepsze rezultaty.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
09/01/2021
България
Продуктът оправда очакванията ми
Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.
Zalety
Ефектът е показателен.
Wady
Не намирам за момента
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AWP3704 On-tap филтриране
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AWP3704 On-tap филтриране