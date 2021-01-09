ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda
  • Smaczna i czysta woda

Filtr na kran

AWP3704/10

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Smaczna i czysta woda
Ciesz się czystą i smaczną wodą za każdym razem, gdy otworzysz kran, dzięki systemowi mikrofiltracji Philips X-Guard, który redukuje do 99% zawartości chloru i substancji pogarszających smak. Łatwa instalacja za pomocą jednego kliknięcia umożliwia szybkie dopasowanie do kranu.
Poznaj wszystkie korzyści

prosto z kranu

Smaczna i czysta woda

  • X-Guard

Łatwe przełączanie między różnymi trybami

Strumień filtrowanej wody jest dostosowany do picia i gotowania, a strumień niefiltrowanej wody i niefiltrowany natrysk nadają się do mycia naczyń i sprzątania.

Mechanizm Quick Twist umożliwia łatwą wymianę filtra

Wymiana zużytego filtra jest bardzo łatwa — wystarczy odkręcić.

Licznik przypomina o wymianie filtra

Licznik przypomina o wymianie filtra i pozwala uzyskać najlepsze rezultaty.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Продуктът оправда очакванията ми

Отличен и компактен дизайн, лесен монтаж с множество опции за нагласа. Отличен краен резултат. Водата е пречистена и чудесна за пиене. Препоръчвам горещо на всички познати и непознати приятели.

Zalety

Ефектът е показателен.

Wady

Не намирам за момента

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AWP3704 On-tap филтриране

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AWP3704 On-tap филтриране

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie