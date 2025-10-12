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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1017/98

Muzyka na drogę

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom elegancki, przenośny Bumbox CD firmy Philips zapewnia radość ze słuchania ulubionej muzyki ze wzbogaconym brzmieniem basów.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka na drogę

  • Płyta CD

  • Taśma

Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Tuner stereo FM/MW (AM)

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

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Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie