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Produkcja zakończona
AZ1017/98
Muzyka na drogę
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom elegancki, przenośny Bumbox CD firmy Philips zapewnia radość ze słuchania ulubionej muzyki ze wzbogaconym brzmieniem basów.
Płyta CD
Taśma
Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.
Tuner stereo FM/MW (AM)
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