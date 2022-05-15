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Produkcja zakończona
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
CD
Magnetofon
Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.
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Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Zalety
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Wady
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1027 CD Soundmachine
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1027 CD Soundmachine