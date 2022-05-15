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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1027/12

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • CD

  • Magnetofon

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Odtwarzanie płyt CD, CD-R i CD-RW

Firma Philips jest znana dzięki swoim produktom, które współpracują z wieloma rodzajami płyt dostępnych na rynku. Ten zestaw audio pozwala cieszyć się muzyką zapisaną na płytach CD, CD-R i CD-RW. Oznaczenie CD-RW (CD-Rewritable Compatible) informuje, iż ten zestaw audio może odtwarzać zawartość płyt CD-Recordable (CD-R), jak i również CD-Rewritable (CD-RW). Płyty CD-R można zapisać tylko raz, zaś odtworzyć je można w dowolnym odtwarzaczu CD. Natomiast płyty CD-RW można zapisywać i kasować wielokrotnie, jednak ich zawartość może być odtwarzana tylko w zgodnych odtwarzaczach CD.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

0

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Zalety

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Wady

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1027 CD Soundmachine

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1027 CD Soundmachine

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie