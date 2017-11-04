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Produkcja zakończona
AZ1890T/12
Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
Przenośny bumbox CD firmy Philips to potężny system dźwiękowy, który można zabrać ze sobą wszędzie. Zyskasz nowe możliwości słuchania muzyki dzięki funkcji bezprzewodowej łączności NFC umożliwiającej parowanie Bluetooth za jednym dotknięciem. Możesz również słuchać muzyki z urządzeń USB oraz płyt CD i MP3-CD.
Bluetooth® i NFC
USB
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.
Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD