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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ1890T/12

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

Przenośny bumbox CD firmy Philips to potężny system dźwiękowy, który można zabrać ze sobą wszędzie. Zyskasz nowe możliwości słuchania muzyki dzięki funkcji bezprzewodowej łączności NFC umożliwiającej parowanie Bluetooth za jednym dotknięciem. Możesz również słuchać muzyki z urządzeń USB oraz płyt CD i MP3-CD.

Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

  • Bluetooth® i NFC

  • USB

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowym. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ1890T Bumbox CD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie