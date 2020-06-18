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  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
  • Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ318B/12

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Chcesz słuchać muzyki z przenośnego odtwarzacza bez użycia słuchawek? Podłącz odtwarzacz za pomocą bezpośredniego złącza USB i ciesz się swoją ulubioną cyfrową muzyką odtwarzaną przez głośniki o dużej mocy, kiedy tylko zechcesz.
Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • Kompaktowa konstrukcja

  • USB

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

20 zaprogramowanych stacji

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Zalety

Малък, но силен и кристален звък

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ318B CD радиокасетофон

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ318B CD радиокасетофон

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie