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  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
  • Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

Produkcja zakończona

Boombox CD

AZ700T/12

3.9
| (17) Opinie
Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo
Przenośny odtwarzacz CD firmy Philips to potężny zestaw audio, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Uwolnij muzykę i bezproblemowo paruj urządzenia Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Możesz też odtwarzać swoje utwory na USB, CD i MP3-CD.
Poznaj wszystkie korzyści

Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

  • Bluetooth® i NFC

  • Bezpośrednie połączenie USB

  • 12 W

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez USB

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.9

z 5

17

Opinie

2

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Zalety

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Wady

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

30/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja

Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design

Zalety

kompaktowy wygląd; jakość dzwięku

Wady

słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

01/05/2016

Polska

Polska

Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus

Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie