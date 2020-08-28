Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
AZ700T/12
Bluetooth® i NFC
Bezpośrednie połączenie USB
12 W
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
3.9
z 5
17
Opinie
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Zalety
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Wady
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD
Stanley53
30/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja
Super sprzęt za przyzwoitą cenę, wspaniałe parametry dźwiękowe oraz nowoczesny design
Zalety
kompaktowy wygląd; jakość dzwięku
Wady
słaby pilot - nie zawsze radio reaguje na sygnały z pilota
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD
Lukasz8520
01/05/2016
Polska
Radioodtwarzacz super leć parę małych kropek na minus
Radioodtwarzacz super ale małymi wadami to w pomieszczeniu mało rozgłośni "znajduje" i pokrywa otwarzacz a i wyświetlacz mało odporna na zarysowania od nawet miękkiej ściereczki podświatło je widać. Ale reszta super .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ700T Boombox CD