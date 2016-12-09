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Produkcja zakończona
BDM3490UC/00
86,7 cm (34")
WQHD (3440 x 1440)
Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.
Nowe monitory firmy Philips posiadają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Bill22
09/12/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
prawie doskonaly
Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.
Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.
Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL
Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org
Czas reakcji równy SmartResponse