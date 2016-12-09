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  • Energy Label Europe C
    Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Energy Label Europe C
    Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
  • Szeroki. Piękny. Zaokrąglony

Produkcja zakończona

BrillianceMonitor LCD Curved UltraWide

BDM3490UC/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Szeroki. Piękny. Zaokrąglony
Łagodne wygięcie wyświetlacza Philips Brilliance Curved UltraWide zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania — siedząc za biurkiem przenosisz się w sam środek akcji.
Poznaj wszystkie korzyści

Zaprojektowany dzięki inspiracji otaczającym światem

Szeroki. Piękny. Zaokrąglony

  • 86,7 cm (34")

  • WQHD (3440 x 1440)

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Piękny wygląd — tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie obramowanie

Piękny wygląd — tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie obramowanie

Nowe monitory firmy Philips posiadają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Krystalicznie czysty obraz na ekranie UltraWide QHD o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

09/12/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

prawie doskonaly

Bylby doskonaly gdyby nie slabe i niewygodne oprogramownie. Tylko jedno okienko PIP bez możliwości swobodnej edycji miejsca, wielkości w pionie i w poziomie. Brak pilota. Mimo to polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Brilliance BDM3490UC Monitor LCD Curved UltraWide

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Przypisy

  1. Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm

  2. Ten monitor firmy Philips ma certyfikat MHL. Jeśli jednak urządzenie MHL nie łączy się lub nie działa prawidłowo, sprawdź często zadawane pytania dotyczące urządzenia MHL lub skontaktuj się bezpośrednio ze sprzedawcą. Producent urządzenia może wymagać zakupu kabla lub adaptera MHL jego marki, aby urządzenie działało.

  3. Wymaga opcjonalnego urządzenia przenośnego z certyfikatem MHL i przewodu MHL (do nabycia osobno). Prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia MHL w celu uzyskania informacji o zgodności.

  4. Funkcja oszczędzania energii w trybie gotowości/wyłączenia zasilanego urządzenia nie dotyczy ładowania MHL

  5. Aby uzyskać pełną listę produktów zgodnych z technologią MHL, odwiedź stronę www.mhlconsortiun.org

  6. Czas reakcji równy SmartResponse