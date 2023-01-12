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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Wszystko, aby tworzyć sprężyste loki
Tworzenie pięknych loków nigdy nie było tak proste. Wystarczy owinąć włosy wokół wałka i wykonać odpowiednią stylizację, aby uzyskać wymarzone loki. Ceramiczna powłoka pozwala nadać fryzurze dodatkowy blask, a włosy stają się sprężyste, stylowe i pełne życia.
Wałek o średnicy 16 mm
Temperatura 200°C
Powłoka ceramiczna
Za pomocą wałka o średnicy 16 mm można stworzyć sprężyste, dynamiczne loki i drobne loczki zapewniające wesoły i młodzieńczy wygląd.
Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.
Wysoka temperatura 200°C gwarantuje optymalne rezultaty i minimalizuje ryzyko uszkodzenia włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
5.0
z 5
46
Opinie
100%
poleca ten produkt
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2022-09-12
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2022-09-12
Zeberkka
29/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2021-11-29
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2021-11-29
Marcelina217
14/12/2022
Polska
Bardzo dobra lokówka
Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2022-08-14
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Data użycia 2022-08-14