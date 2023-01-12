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StyleCare EssentialLokówka

BHB862/00

5

| (46) Opinie | 100% poleca ten produkt

Wszystko, aby tworzyć sprężyste loki

Tworzenie pięknych loków nigdy nie było tak proste. Wystarczy owinąć włosy wokół wałka i wykonać odpowiednią stylizację, aby uzyskać wymarzone loki. Ceramiczna powłoka pozwala nadać fryzurze dodatkowy blask, a włosy stają się sprężyste, stylowe i pełne życia.

Poznaj wszystkie korzyści

Wszystko, aby tworzyć sprężyste loki

  • Wałek o średnicy 16 mm

  • Temperatura 200°C

  • Powłoka ceramiczna

Wałek 16 mm do skręcania sprężystych loków i drobnych loczków

Wałek 16 mm do skręcania sprężystych loków i drobnych loczków

Za pomocą wałka o średnicy 16 mm można stworzyć sprężyste, dynamiczne loki i drobne loczki zapewniające wesoły i młodzieńczy wygląd.

Ochronna powłoka ceramiczna do bardzo łagodnej stylizacji

Ochronna powłoka ceramiczna do bardzo łagodnej stylizacji

Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.

Wysoka temperatura 200°C zapewnia optymalne rezultaty

Wysoka temperatura 200°C zapewnia optymalne rezultaty

Wysoka temperatura 200°C gwarantuje optymalne rezultaty i minimalizuje ryzyko uszkodzenia włosów.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

46

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2022-09-12

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2022-09-12

29/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2021-11-29

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2021-11-29

14/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra lokówka

Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2022-08-14

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Data użycia 2022-08-14

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie