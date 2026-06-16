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Raty 3x0% z Klarna
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Obsługa klienta
BHB862/00
Czy lokówki Philips można używać na krótkich włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Ulegam poparzeniom, używając lokówki firmy Philips
Lokówka Philips nie zapewnia odpowiednio mocnego skrętu włosów
Moje włosy blokują się w automatycznej lokówce Philips
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę
Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie
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