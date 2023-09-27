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Produkcja zakończona
Sprężyste, pełne blasku loki i fale
Przedstawiamy lokówkę Glam Shine. To nasza pierwsza lokówka z funkcją pielęgnacji jonowej i wzbogaconym tytanem wałkiem, dzięki którym można uzyskać wspaniale lśniące loki i fale. Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków pomaga zachować ich jednolitość i chroni przed przegrzewaniem włosów.
Wałek stożkowy 13–25 mm
Pielęgnacja jonowa
Wałek wzbogacony tytanem
Wskaźnik gotowości loków
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.
Wykorzystywany w produktach dla profesjonalistów tytan jest ceniony ze względu na solidność i szybkie przewodzenie ciepła umożliwiające szybszą stylizację włosów. Wzbogacony tytanem wałek zapewnia doskonałe rezultaty.
Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są gotowe, emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale bez przegrzewania włosów. Jeśli jednak wolisz stosować inny czas stylizacji, możesz zrezygnować z używania tej funkcji.
5.0
z 5
66
Opinie
100%
poleca ten produkt
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-09-27
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Zalety
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Wady
Jeszcze nie widzę
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-04-04
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-04-04
kwiatek1111
13/01/2023
Polska
Długi obrotowy przewód
Przewód jest długi i obrotowy, co przydaje się w stylizowaniu gęstych włosów, gdy trzeba operować urządzeniem na wszystkie strony. Specjalna powłoka chroni przed przegrzaniem pasm.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-07-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Data użycia 2022-07-13