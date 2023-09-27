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Produkcja zakończona

StyleCareLokówka Glam Shine

BHB872/00

5

| (66) Opinie | 100% poleca ten produkt

Sprężyste, pełne blasku loki i fale

Przedstawiamy lokówkę Glam Shine. To nasza pierwsza lokówka z funkcją pielęgnacji jonowej i wzbogaconym tytanem wałkiem, dzięki którym można uzyskać wspaniale lśniące loki i fale. Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków pomaga zachować ich jednolitość i chroni przed przegrzewaniem włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

Sprężyste, pełne blasku loki i fale

  • Wałek stożkowy 13–25 mm

  • Pielęgnacja jonowa

  • Wałek wzbogacony tytanem

  • Wskaźnik gotowości loków

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.

Wzbogacony tytanem wałek zapewnia doskonałe rezultaty

Wzbogacony tytanem wałek zapewnia doskonałe rezultaty

Wykorzystywany w produktach dla profesjonalistów tytan jest ceniony ze względu na solidność i szybkie przewodzenie ciepła umożliwiające szybszą stylizację włosów. Wzbogacony tytanem wałek zapewnia doskonałe rezultaty.

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków chroni przed przegrzewaniem

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków chroni przed przegrzewaniem

Wyjątkowy wskaźnik gotowości loków informuje o tym, kiedy loki są gotowe, emitując sygnał dźwiękowy. Ta innowacyjna funkcja pozwala uzyskać piękne loki i fale bez przegrzewania włosów. Jeśli jednak wolisz stosować inny czas stylizacji, możesz zrezygnować z używania tej funkcji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

66

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

27/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-09-27

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Zalety

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Wady

Jeszcze nie widzę

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-04-04

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-04-04

13/01/2023

Polska

Polska

Długi obrotowy przewód

Przewód jest długi i obrotowy, co przydaje się w stylizowaniu gęstych włosów, gdy trzeba operować urządzeniem na wszystkie strony. Specjalna powłoka chroni przed przegrzaniem pasm.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-07-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Data użycia 2022-07-13

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie